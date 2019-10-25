2019/10/25 | 12:31

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المرجعية تدعو لتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق بأحداث التظاهرات

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المرجعية تدعو لتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق بأحداث التظاهرات واعلان نائجها للجميع

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