2019/10/25 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجعية : تحذر من الفوضى والتدخل الخارجي وجعل البلد ساحة لتصفية حسابات اقليمية ودولية وكالة خطوة برس.

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