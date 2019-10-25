2019/10/25 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إطلاق الوجبة الأولى من المشمولين بمنحة الطوارئ وزيادة عددهم إلى 900 ألف مستفيد

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- النجف

حصلت (بغداد اليوم) على نسخة من رسالة مكتب المرجع السيستاني، التي تلاها ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة اليوم.

وتنوه (بغداد اليوم)، إلى أنها تنشر النص دون تحرير، أو تدخل، وكم

بغداد اليوم- كربلاء

أكد ممثل المرجعية العليا، عبد المهدي الكربلائي الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، أن التقرير الخاص بأحداث التظاهرات لم يحقق الهدف المرتقب منه ولم يكشف جميع الحقائق.

وقال ممثل المرجع السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، في خطبة

بغداد اليوم-كربلاء

دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني، الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، المتظاهرين ألا يبلغ بهم الغضب من سوء الاوضاع واستشراء الفساد، وغياب العدالة الاجتماعية حدّ انتهاك الحرمات بالتعدي على قوات الأمن أو الممتلكات العامة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إطلاق الوجبة الأولى من المشمولين بمنحة الطوارئ وزيادة عددهم إلى 900 ألف مستفيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إطلاق الوجبة الأولى من المشمولين بمنحة الطوارئ وزيادة عددهم إلى 900 ألف مستفيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).