نائبة: الإصلاحات التي تهدف لإرضاء أطرافاً سياسية مرفوضة جملة وتفصيلا

2019/10/25 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت النائب عن دولة القانون عالية نصيف، اليوم الجمعة، ان الاصلاحات التي ينتظرها الشعب هي إصلاحات حقيقية شاملة وليست إصلاحات شكلية للترضية السياسية، مبينة ان الإصلاحات التي تهدف لإرضاء أطراف سياسية ستكون مرفوضة جملة وتفصيلا.

وقالت نصيف في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مطالب الجمهور واضحة، وتلبيتها تتطلب إصلاحاً جذرياً شاملاً لكل مؤسسات الدولة ولطريقة إدارة البلد، وإيجاد آلية حقيقية لمكافحة الفساد بقوة من خلال التعاون مع السلطات الرقابية".

وأوضحت ان "أية اصلاحات غير جدية تهدف الى ترضية أطراف سياسية هي اصلاحات مرفوضة جملة وتفصيلاً، فالشعب العراقي ليس بهذه السذاجة ليقتنع بهذه الإجراءات التي انتهى زمنها ولم تعد تنفع في تخدير الناس".

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