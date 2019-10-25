عاجل – مرجعية السيد السيستاني ترفض تقرير لجنة عبد المهدي … رئيس الوزراء بلا غطاء شرعي ولا سياسي بعد الخطبة

2019/10/25 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : رفضت مرجعية النجف تقرير اللجنة الحكومية الخاص بأحداث التظاهرات في العراق ونقل الشيخ عبد المهدي الكربلائي عن المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة, نقل مطالبته بتشكيل هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تحقق بالأحداث التي تسببت بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات السابقة.خطبة المرجعية عن التقرير ترفع الغطاء عن عبد المهدي […]

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