2019/10/25 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تنشر منصة “يس عراق” خطبة المرجعية الدينية العليا في النجف ،اليوم الجمعة، والتي تلاها معتمد المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي من كربلاء.نص الخطبة: خطبة الجمعة في كربلاء بتاريخ 26 صفر 1441هـ، الموافق 25/10/2019م بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الاوقات الحساسة من تاريخ العراق العزيز حيث تتجدد التظاهرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص الخطبة الكامل للمرجعية العليا: التزموا بسلمية التظاهرات ولا تنجروا للعنف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص الخطبة الكامل للمرجعية العليا: التزموا بسلمية التظاهرات ولا تنجروا للعنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).