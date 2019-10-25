مفوضية حقوق الانسان: شهيدان و176 جريحا ومصابا بحالات اختناق

2019/10/25 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مفوضية حقوق الانسان حصيلة قتلى وجرحى الاحتجاجات في العاصمة بغداد حتى ظهر اليوم الجمعة.وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان ورد لشفق نيوز، "‏ارتفاع حصيلة الضحايا حتى الآن الى شهيدين و67 جريحا وأكثر من 109 حالة اختناق بسبب التدافع والغاز المسيل للدموع".وشهدت العاصمة العراقية بغداد انطلاقة مبكرة للاحتجاجات الشعبية وسط رد قوي من قوات الأمن تسبب بإصابة عدد من المتظاهرين قرب المنطقة الخضراء.وأطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين قرب جسر الجمهورية وسط بغداد، إثر محاولة المتظاهرين إزالة الحاجز الأمني الأول (غير الإسمنتي) فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

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