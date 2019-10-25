تقرير مفوضية حقوق الانسان عند الساعة الواحدة ظهرا توقيت بغداد : محدث

2019/10/25 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : مفوضية حقوق الانسان توثق من خلال فرقها الرصدية سقوط شهيد واحد في مدينة الطب وجرح ( ٢٢٧ ) جريح منهم (٢٢٤) جريح في بغداد وثلاث جرحى في محافظة المثنى نتيجة استخدام الغازات المسيلة للدموع واالقنابل الصوتية والمياه الساخنة اثناء المواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنية عند محاولة دخولهم للمنطقة الخضراء .كما وثقت […]

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