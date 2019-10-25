2019/10/25 | 13:22

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متظاهرون يرشقون الحجارة من أعلى المطعم التركي وسط بغداد والقوات أمنية ترد بالمسيل للدموع

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، بأن مدنياً قتل بنيران مسلحين مجهولين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا مدنياً قرب منزله وسط ناحية ابي صيدا (

بغداد اليوم- ديالى

قال محافظ ديالى مثنى التميمي، الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، إن قوات الرد السريع وصلت الى ناحية ابي صيدا للانتشار فيها ولتعزيز الاستقرار الداخلي، بعد تلقيها أوامر من الجهات الامنية العليا في بغداد.

وذكر التميمي في حديث لـ

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، بإصابة كادر قناة zDF الالمانية اثناء تغطية التظاهرات، في ساحة التحرير، وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أفراد كادر التلفزيون الالماني، zDF، تعرضوا للإصابة

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