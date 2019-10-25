2019/10/25 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم هكذا نكشف لصوص العراق و سراقة على الرغم من فداحة المواجهة بين الشعب الأعزل ومليشيات السلطة الحاكمة المعززة بدجالي الدين ألا أن المطالب الأساسية للمتظاهرين لم ترتقي إلى مرحلة الوعي الكامل لكشف ومعرفة الفاسدين من السراق وكيف تتبدد الثروة العراقية الهائلة التي تعدت ال160 مليار دولار بين شلة من اللصوص لا تتجاوز ال10 ألاف شخص .ولو كان للمتظاهرين ......

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