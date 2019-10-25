فارس إيغو - مارسيل غوشيه والثورات العربية: عودة الدين أن بداية نزع السحر عن العالم الإسلامي

2019/10/25 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو مجلة الفلسفة الفرنسية في عددها الصادر في أبريل 2011، وفي سياق ثورات الربيع العربي التي إندلعت في أكثر من بلد عربي أجرت مقابلات مع بعض المفكرين والباحثين الفرنسيين لإستطلاع آراءهم فيما يخص الحدث الكبير، ومن بين هؤلاء المفكرين مارسيل غوشيه وأوليفييه روا وإيمانويل تود.ولقد وجدنا أنه من المفيد ترجمة تلك الحوارات المفيدة للقارئ العربي.ثلاثة مفكرين وثلاثة أطروحات لتفسير ما حدث في عام 2011 وما يحدث الي......

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