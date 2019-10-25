إصابة كادر التلفزيون الألماني ZDF أثناء تغطية التظاهرات في بغداد – صور شاهد

2019/10/25 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : إصابة كادر التلفزيون الألماني ZDF أثناء تغطية التظاهرات ب #ساحة_التحرير ببغداد وجرى تدمير المعدات، وإصابة المصور حيدر علي والمنسق حسين علي كاظم بغاز مسيل الدموع، كما تظهر عليهما آثار كدمات بالجسم.#مظاهرات_العراق |إصابة كادر التلفزيون الألماني ZDF أثناء تغطية التظاهرات ب #ساحة_التحرير ببغداد وجرى تدمير المعدات، وإصابة المصور حيدر علي والمنسق حسين […]

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