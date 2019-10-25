2019/10/25 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى: يس عراق اقتحم المئات من المتظاهرين ،اليوم الجمعة، مبنى محافظة المثنى بحسب مقطع فديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.واظهر المقطع المتظاهرين الغاضبين وهم يزيلون الاسلاك الشائكة ليتدفقوا بعدها نحو المبنى .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. متظاهرون غاضبون يقتحمون مبنى محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. متظاهرون غاضبون يقتحمون مبنى محافظة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).