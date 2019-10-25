2019/10/25 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الانسان: وثقنا استشهاد متظاهر واصابة 224 اخرين في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 13:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان: وثقنا استشهاد متظاهر واصابة 224 اخرين في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان: وثقنا استشهاد متظاهر واصابة 224 اخرين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).