أول حصيلة رسمية لضحايا تظاهرات اليوم

2019/10/25 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مفوضية حقوق الانسان، أول إحصائية رسمية لضحايا التظاهرات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات اليوم الجمعة 25/10/2019.

وذكر بيان للمفوضية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انها "وثقت من خلال فرقها الرصدية سقوط شهيد واحد في مدينة الطب وجرح {٢٢٧} جريحا منهم {٢٢٤} جريحا في بغداد وثلاث جرحى في محافظة المثنى نتيجة استخدام الغازات المسيلة للدموع واالقنابل الصوتية والمياه الساخنة اثناء المواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنية عند محاولة دخولهم للمنطقة الخضراء".وأضاف "كما وثقت المفوضية إصابة مراسل قناة {السومرية} وكادر التلفزيون الألماني كما وتعرضت فرق المفوضية اثناء تواجدها في ساحة التحرير الى إصابات بالاختناق وامتناع وزارة الصحة من تسهيل مهام فرق المفوضية وعدم تزويدهم بالإحصائيات الرسمية".وتابع البيان "كما تؤكد ان فرق الرصد والشكاوى التابعة للمفوضية متواجدة في ساحات الاحتجاج والتظاهر وفي مستشفيات ومراكز الصحة".وأكدت مفوضية حقوق الإنسان "أنها مستعدة لاستقبال الشكاوى عن كافة الانتهاكات ومن جميع المواطنين كما ان مفوضيتنا لم ترصد وجود حالات اصابة او اعتداء على الممتلكات او المتظاهرين في باقي المحافظات وان الاوضاع حتى الان تسير بصورة جيدة".انتهى

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