متظاهرون في البصرة يحيون بعض افراد من الجيش العراقي بالهتافات والاغاني – شاهد فيديو

2019/10/25 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : المتظاهرون في البصرة يحيون افراد من الجيش العراقي بالهتافات – شاهد فيديو البصرة ، الجيش نازل وي المُتظاهرين #العراق_ينتفض pic.twitter.com/3fJ0BQDX1g — Lara ♡ (@LaraYasser_) October 25, 2019

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