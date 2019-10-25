السفارة الأميركية ببغداد توجه رعاياها بعد السفر الى العراق وتجنب أماكن التظاهر

2019/10/25 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الادارة الاميركية مواطنيها من السفرالى العراق بالتزامن مع انطلاق تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وطالبت السفارة الاميركية ببغداد في بيان على موقع فيسبوك مواطنيها ورعاياها بتجنب السفر للعراق ابتداء من يوم الجمعة الخامس والعشرين من الشهر الحالي بسبب التظاهرات، مشيرة الى أن التظاهرات قد يتخللها قطع للطرق في جميع المدن الكبرى.

ولفت البيان الصادر عن السفارة الى ضرورة عدم التواجد في اماكن التظاهر والامتثال لتعليمات السلطات ومراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة.

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