متظاهرون يدخلون مبنى المطعم التركي ببغداد مع استمرار اطلاق القنابل المسيلة للدموع

2019/10/25 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن عشرات المتظاهرين دخلوا مبنى المعطم التركي قرب جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيرا الى استمرار القوات الامنية اطلاق القنابل المسيلة للدموع.





وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن عشرات المتظاهرين اعتلوا اسطح بناية المطعم التركي، وقاموا برمي الحجارة باتجاه جسر الجمهورية.





واضاف أن تعزيزات امنية وصلت الى جسر الجمهورية مع اضافة كميات من الحواجز والصبات الكونكريتية.



واشار الى أن القوات الامنية مستمرة لغاية الان القنابل المسيلة للدموع قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مشيرا الى ارتفاع اعداد المصابين بين المتظاهرين.



وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، في تصريح صحفي، في وقت سابق صباح اليوم، إن شهيدا واحد و50 مصاباً سقطوا جراء تظاهرات العاصمة بغداد حتى الآن.





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