إيقاف بث قناة دجلة الفضائية

2019/10/25 | 13:53

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بغداد اليوم-بغداد

توقف بث قناة دجلة الفضائية، الجمعة، بعد تغطيتها المباشرة، لأخبار تظاهرات العاصمة بغداد.

وكانت قن...





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