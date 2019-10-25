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إيقاف بث قناة دجلة الفضائية


إيقاف بث قناة دجلة الفضائية
2019/10/25 | 13:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

توقف بث قناة دجلة الفضائية، الجمعة، بعد تغطيتها المباشرة، لأخبار تظاهرات العاصمة بغداد.

وكانت قن...

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