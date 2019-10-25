2019/10/25 | 13:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وكانت قن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إيقاف بث قناة دجلة الفضائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
توقف بث قناة دجلة الفضائية، الجمعة، بعد تغطيتها المباشرة، لأخبار تظاهرات العاصمة بغداد.
وكانت قن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إيقاف بث قناة دجلة الفضائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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