2019/10/25 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة..المتظاهرون يغلقون منفذ سفوان الحدودي ويحرقون إطارات في مدخله يتبع..

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