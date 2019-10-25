بالفيديو... متظاهرو كربلاء يهتفون تحت المطر: هيهات منا الذلة

2019/10/25 | 14:04

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متظاهرو كربلاء يهتفون تحت المطر: هيهات منا الذلة

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متظاهرو كربلاء يهتفون تحت المطر: هيهات منا الذلة

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