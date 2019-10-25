مجهولون يحرقون مقر تيار الحكمة في السماوة

2019/10/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم مجهولون على حرق مقر تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم في محافظة في مدينة السماوة بمحافظة المثنى جنوبي العراق.يأتي الحادث بالتزامن مع اقدام عشرات المحتجين اقتحام مبنى ديوان محافظة المثنى.

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