2019/10/25 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: المتظاهرون يلقون القبض على شخص قام باطلاق العيارات النارية على القوات الأمنية في ساحة التحرير وسلموه اليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 14:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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