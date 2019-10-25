الاحتجاجات تستعر في العراق ووقوع ضحايا

2019/10/25 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقوع ضحايا في الاحتجاجات العراقية - الصورة لموقع الحرة

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