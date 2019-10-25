وقفة تضامنية لشيوخ عشائر شمال بابل مع المطالب المشروعة للمتظاهرين – فيديو

2019/10/25 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم شيوخ عشائر شمال محافظة بابل وقفة تضامنية مع تظاهرات الشعبية التي انطلقت اليوم الجمعة في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالحقوق المشروعة معلنين تأييدهم لدعوة رئيس الجمهورية برهم صالح بعقد مؤتمر وطني عام لتعديل الدستور وتحويل نظام الحكم من برلماني الى رئاسي.

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