2019/10/25 | 14:24

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مديرية الاستخبارات تعلن القبض على مسلح يستهدف المتظاهرين قرب ساحة النصر ببغداد

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، بأن متظاهرين رشقوا الحجارة من أعلى المطعم التركي وسط بغداد على القوات الأمنية، فيما ردت الأخيرة عليهم بالغاز المسيل للدموع.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، بأن مدنياً قتل بنيران مسلحين مجهولين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا مدنياً قرب منزله وسط ناحية ابي صيدا (

بغداد اليوم- ديالى

قال محافظ ديالى مثنى التميمي، الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، إن قوات الرد السريع وصلت الى ناحية ابي صيدا للانتشار فيها ولتعزيز الاستقرار الداخلي، بعد تلقيها أوامر من الجهات الامنية العليا في بغداد.

وذكر التميمي في حديث لـ

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