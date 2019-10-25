شيوخ عشائر قضاء المحاويل في بابل يؤكدون تضامنهم مع التظاهر السلمي – فيديو

2019/10/25 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت العشائر العراقية في قضاء المحاويل بمحافظة بابل في مضيف عشيرة الكريعات وقوفهم التام مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، مشددين على ضرورة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة وقيام القوات الامنية بحماية المتظاهرين.

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