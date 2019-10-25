عبد الرحمان النوضة - كيف التَعامل بين اليساريين والإسلاميين؟

2019/10/25 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمان_النوضة قبل تحديد التعامل المطلوب بين اليساريين والإسلاميين، لِنَبْدَأ بتحديد الأُسُـس العَامَّة لِتَعَاوُن اليساريين مع أيّة قوّة سياسية أخرى.وأُسَمِّيها: «الشُرُوط العامّة لِتَعَاوُن الأحزاب اليسارية مع أيّ حزب سياسي غير يساري».وأبرز هذه الأسـس، الالتزام المكتوب، والرَّسمي، والعَمَلِي، بالمبادئ الأساسية التالية: «الديموقراطية»، و«حقوق الإنسان» كما هي مُتَعَارَف عليها عَالَمِيًّا، و«الفصل بين الدِّين و......

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