2019/10/25 | 14:35

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الاعلام الامني: القبض على متظاهر يحمل مسدس كلوك ويطلق النار على ا

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الاعلام الامني: القبض على متظاهر يحمل مسدس كلوك ويطلق النار على المتظاهرين والقوات الامية

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