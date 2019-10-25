2019/10/25 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير النفط يوضح وضع محطات الوقود بعد الزخم عليها

تأریخ التحریر: : 2019/10/25 14:31

• 31 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يوضح وضع محطات الوقود بعد الزخم عليها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يوضح وضع محطات الوقود بعد الزخم عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).