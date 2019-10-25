القبض على متهم بإطلاق النار على المتظاهرين في السعدون

2019/10/25 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن ألقت القبض على احد الأشخاص في شارع السعدون / ساحة النصر يحمل سلاح {مسدس كلوك}".وأضاف ان المسلح "كان يطلق النار على القوات الامنية والمتظاهرين، وقد وتم تسليمه الى قيادة عمليات بغداد لاتخاذ الاجراءات القانونية وإحالته للقضاء".انتهى

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