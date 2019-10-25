2019/10/25 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اصابة مراسل السومرية نيوز اصابة كادر القناة الالماني zdf/photo/2 توقف قناة دجلة عن البث هيئة الاعلام تصدر بيانا عاجلا لوسائل الاعلام حرق مقر تيار الحكمة في المثنى – حرق مقر عصائب اهل الحق في المثنى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخر احداث التظاهرات في مدن العراق بالصورة فقط – مشاهد متنوعة موثقة من عشرات المدونين المعروفين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخر احداث التظاهرات في مدن العراق بالصورة فقط – مشاهد متنوعة موثقة من عشرات المدونين المعروفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).