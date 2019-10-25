الاعلام الامني: اعتقال متظاهر يحمل مسدسا ويطلق النار على القوات الامنية ببغداد

2019/10/25 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن اعتقال متظاهر يحمل سلاح مسدس في العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان، "استطاعت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن من إلقاء القبض على متظاهر في شارع السعدون / ساحة النصر يحمل سلاح ( مسدس كلوك ) ويطلق النار على القوات الامنية والمتظاهرين وتم تسليمه الى قيادة عمليات بغداد لاتخاذ الاجراءات القانونية وإحالته للقضاء".وحتى ظهر اليوم الجمعة، قتل متظاهرات واصيب العشرات بينهم عناصر امنية وصحفيون، اثر اطلاق غاز مسيل للدموع لتفرقة المحتجين من دخول المنطقة الخضراء.

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