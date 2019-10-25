بعد الحكمة وديوان المحافظة.. حرق مقر العصائب في المثنى

2019/10/25 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم محتجون على حرق مقر عصائب اهل الحق برئاسة قيس الخزعلي ظهر اليوم الجمعة.وسبق ان اقدم متظاهرون على حرق مقر تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم في محافظة في مدينة السماوة، قبل اقدام عشرات المحتجين اقتحام مبنى ديوان محافظة المثنى.

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