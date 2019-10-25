2019/10/25 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم الجمعة،تمكنت مديرية الاستخبارات من القاء القبض على مندس في شارع السعدون وكان يحمل (مسدس كلوك) واطلق النار على القوات الامنية والمتضاهرين.وقالت الخلية في بيان تلقت خطوة برس نسخه منه،إن “مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على احد الأشخاص في شارع السعدون / ساحة النصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاء القبض على مندس يحمل مسدس اطلق النار على القوات الامنية والمتضاهرين وكالة خطوة برس.

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