2019/10/25 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: مديرية الدفاع المدني تفتتح مركز إنعاش وأسعاف المتظاهرين قرب المطعم التركي في ساحة التحرير وسط ترحيب كبير من المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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