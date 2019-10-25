2019/10/25 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخلية الحكومية: لا صحة لشح الوقود في المحطات والمواد الغذائية متوفرة ودوائر الصحة تقدم خدماتها على مدار الساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية الحكومية: لا صحة لشح الوقود في المحطات والمواد الغذائية متوفرة ودوائر الصحة تقدم خدماتها على مدار الساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية الحكومية: لا صحة لشح الوقود في المحطات والمواد الغذائية متوفرة ودوائر الصحة تقدم خدماتها على مدار الساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).