الإعلام والاتصالات توجه رسالة لوسائل الإعلام وتلوح بإجراءات قانونية

2019/10/25 | 14:55

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت هيئة الإعلام والاتصالات، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، رسالة لوسائل الإعلام بمراعاة المسؤولية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، من خلال توخي الدقة والمهنية، فيما لوحت باتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية بحق جميع المؤسسات الإعلامية المخالفة، والمحرضة على العنف والكراهية.

وذكرت الهيأة في بيان تلقه (بغداد اليوم)، إنه "تهيب الهيئة بوسائل الاعلام كافة مراعات المسؤولية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، وعليها توخي الدقة و المهنية في التعاطي مع احداث التظاهرات، ومناقلة اخبارها الواقعية، وعدم تمكين الاخبار المفبركة والمنقولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية واعتمادها مصادر موثوقة تعتمد في نشرات الاخبار".





بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق غلق متظاهري البصرة، لبوابات ميناء أم قصر، في محافظة البصرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عددا من متظاهري البصرة، أغلقوا بوابات ميناء ام قصر، وقطعوا الطرق المؤدية إليه.

وفي وقت سابق من اليوم،

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم) الجمعة، بتوافد أكثر من 3 آلاف متظاهر إلى ساحة التحرير من الجهة الشرقية لها.

وقال مراسلنا في العاصمة بغداد، إن أكثر من 3 آلاف متظاهر توافدوا الآن من جهة مدينة الصدر، شرقي بغداد، إلى ساحة التحرير وسط الع

بغداد اليوم-بغداد

قال المتحدث باسم عصائب أهل الحق النائب عن صادقون نعيم العبودي، الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، إن خطبة المرجعية أفشلت مخطط بعض الذين أرادوا حرف التظاهرات عن سلميتها.





وذكر العبودي، في تغريدة عبر منصة تويتر، أن "خ

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