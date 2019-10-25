الاعلام الامني: القبض على مسلح يطلق النار على القوات الامنية والمتظاهرين

2019/10/25 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الأعلام الأمني، الجمعة، عن القبض على متظاهر في شارع السعدون يحمل سلاح ويطلق النار على القوات الامنية والمتظاهرين.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن تمكنت من إلقاء القبض على متظاهر في شارع السعدون ساحة النصر يحمل سلاح مسدس كلوك ويطلق النار على القوات الامنية والمتظاهرين وتم تسليمه الى قيادة عمليات بغداد لاتخاذ الاجراءات القانونية وإحالته للقضاء"

وانطلق صباح اليوم تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى للمطالبة بالاصلاح والقضاء على الفاسدين وتوفير فرص العمل.





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