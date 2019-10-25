2019/10/25 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احراق مبنى حزب الدعوة في المثنى

اخبار مباشرة

احراق مبنى حزب الدعوة في المثنى

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احراق مبنى حزب الدعوة في المثنى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احراق مبنى حزب الدعوة في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).