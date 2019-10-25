صور.. إحراق مقرات ميليشيات وأحزاب سياسية جنوبي العراق

2019/10/25 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر للحرة، الجمعة، بأن محتجين غاضبين أحرقوا مقر تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في مدينة السماوة بمحافظة المثنى جنوبي العراق.

وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون أن محتجين أحرقوا أيضا مقر ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران في مدينة السماوة.

وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المحتجين وهم يقفون في محيط المبنيين والنيران وألسنة الدخان تتصاعد منهما.

وقبل ذلك أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام محتجين باقتحام مبنى محافظة المثنى، من دون أن يتسن لموقع الحرة التأكد من صحتها.

واحتشد آلاف المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية منذ ليل الخميس على الجمعة، في تصعيد جديد مع استئناف الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أسفرت مطلع أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

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