2019/10/25 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_فارس هل يمكننا القول بأن الشعارات المرفوعة فى لبنان, "ربيعا عربيا لبنانيا", صافية "ربيعيا"؟.من الحصافة النظر الى الشعار المرفوع فى سياق الخلفية التى نشأ فيها, وفى سياق العمومية التى تضع هذا الشعار أمام عدم امكانية الاجابة عليه, أو أن هناك "قصدية وغائية" نخب.لبنان بلد المديونية التى تفوق قدراته الاقتصادية الانتاجية, وبلد المقاومة والتحرير, وبلد فيها قوى 17 أيار فاعلة, وقوى البترودولار تعمل ليل ن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#خالد فارس - هل يتظاهر المواطن اللبنانى ضد نفسه أم ضد الطبقة السياسية؟ تحديات الانتقال من التعميم الى التخصيص.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#خالد فارس - هل يتظاهر المواطن اللبنانى ضد نفسه أم ضد الطبقة السياسية؟ تحديات الانتقال من التعميم الى التخصيص.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).