حرق مقر “عصائب أهل الحق” في مدينة السماوة

2019/10/25 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرق مقر “عصائل أهل الحق” في مدينة السماوة يتبع..

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