وزارة الداخلية تعلن اصابة نحو 70عنصرا امنيا بالتظاهرات

2019/10/25 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة اصابة عن قرابة 70 عنصرا امنيا من قواتها خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الاخرى ذات الغالبية الشيعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا اليوم ان "القوات التي تعاملت مع المتظاهرين هي قوات حفظ القانون حصرا"، مردفا بالقول ان "هناك تعاونا كبيرا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين".

واضاف ان "عدد الاصابات في صفوف القوات الامنية بلغت 68 اصابة"، مشيرا الى ان "التعاون بين القوات الامنية و المتظاهرين تساعدنا بتشخيص المندسين".

وتابع المحنا بالقول "لا نتدخل في تحديد اي مكان للتظاهر ومهمتنا حماية المتظاهرين في اي مكان من محافظات البلاد".

وحتى ظهر اليوم الجمعة، قتل متظاهران واصيب العشرات بينهم عناصر امنية وصحفيون، اثر اطلاق غاز مسيل للدموع لتفرقة المحتجين من دخول المنطقة الخضراء.

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