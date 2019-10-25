2019/10/25 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التجارة تعلن توفر خزين لثلاثة اشهر من المواد الغذائية وكميات كبيرة من الحنطة المحلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 15:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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