آلاف المتظاهرين يتوافدون الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد

2019/10/25 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توافد الاف المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل التغيير، إن المتظاهرين مستمرون بالتوافد الى ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، واسقط متظاهرون في ساحة التحرير الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية في محاولة للتقدم نحو كرادة مريم والمنطقة الخضراء.

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