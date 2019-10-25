هيئة الاعلام تصدر بيانا حول التغطية الاعلامية لتظاهرات اليوم

2019/10/25 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، بيانا حول التغطية الاعلامية لتظاهرات اليوم.

اهراتودعت هيئة الاعلام والاتصالات عبر بيانها ، وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة في التعاطي مع التظاهرات.

وتنشر السومرية نيوز، نص بيان الهيئة:

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