2019/10/25 | 15:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيئة الاعلام تصدر بيانا حول التغطية الاعلامية لتظاهرات اليوم ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، بيانا حول التغطية الاعلامية لتظاهرات اليوم.
اهراتودعت هيئة الاعلام والاتصالات عبر بيانها ، وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة في التعاطي مع التظاهرات.
وتنشر السومرية نيوز، نص بيان الهيئة:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيئة الاعلام تصدر بيانا حول التغطية الاعلامية لتظاهرات اليوم ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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