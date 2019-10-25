خلية الإعلام الأمني: اعتقال شخص اطلق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية بشارع السعدون

2019/10/25 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، القاء القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، ان مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن، تمكنت من القاء القبض على المتهم في شارع السعدون، قرب ساحة النصر، وهو يحمل مسدسا من نوع “كلوك”، ويستخدمه لإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيرة الى تسليم المتهم الى قيادة عمليات بغداد، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته للقضاء.

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