2019/10/25 | 15:26

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المتحدث باسم الداخلية: الشخص الذي قبضنا عليه ويحمل سلاحاً نارياً وسط بغداد لا نسميه ’’متظاهراً’’

يتبع.



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بغداد اليوم- البصرة

دعا قائد شرطة محافظة البصرة، رشيد فليح، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، المتظاهرين إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة، من خلال الحفاظ على سلمية التظاهرة وعدم الانجرار لاعمال العنف.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن قاد

بغداد اليوم- بغداد

أكد مصدر أمني في محافظة ديالى، الجمعة، استمرار حظر التجوال ي ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حظر التجوال في ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة) مستمر لغاية اللحظة والذي تم فر

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، القاءها القبض على مسلح يستهدف المتظاهرين والقوات الامنية، قرب ساحة النصر ببغداد.





وذكرت الخلية، في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات و

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