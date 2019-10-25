2019/10/25 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، بيانا حول التغطية الاعلامية لتظاهرات اليوم.اهراتودعت هيئة الاعلام والاتصالات عبر بيانها ، وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة في التعاطي مع التظاهرات. وتنشر خطوة برس، نص بيان الهيئة:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الاعلام تصدر بيانا حول التغطية الاعلامية لتظاهرات اليوم وكالة خطوة برس.

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